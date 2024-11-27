МУС намерен арестовать главу Мьянмы 3 27.11.2024, 21:06

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Мин Аун Хлайн

Фото: AFP

Мин Аун Хлайна обвиняют в преступлениях против человечности.

Офис главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана заявил в среду, 27 ноября, что будет добиваться выдачи ордера на арест главы вооруженных сил Мьянмы, одновременно являющегося временным президентом страны, Мин Аун Хлайна. Его обвиняют в преступлениях против человечности из-за депортации и преследования народа рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

В заявлении говорится, что офис прокурора провел «обширные, независимые и беспристрастные расследования» и пришел к выводу, что есть «разумные основания полагать», что Мин Аун Хлайн несет уголовную ответственность за депортацию и преследование рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

Рассмотреть вопрос должна коллегия из трех судей, которым предстоит решить, согласны ли они с обоснованностью обвинений. Обычно на вынесение решения требуется около трех месяцев, отмечает агентство Reuters.

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