В Европарламенте призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк

В Европарламенте призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк2
- 28.11.2024, 15:19
Число политзаключенных в Беларуси может достигать 10 тысяч человек.
28 ноября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава делегации ЕП по связям с Беларусью Малгожата Госевска выступила с речью в поддержку политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщает корреспондент сайта Charter97.org:
— Число политзаключенных в Беларуси растет с каждым днем, и может уже достигать 10 тысяч.
Среди них Полина Шаренда-Панасюк — одна из наиболее преследуемых активисток белорусской оппозиции, брутально арестованная 3 января 2021 года на глазах у своего четырехлетнего сына.
Ей поставлен диагноз хронический панкреатит, что в тюремных условиях без медицинской помощи является смертным приговором.
Я призываю международное сообщество принять незамедлительные меры по освобождению Полины Шаренды-Панасюк и всех политических заключенных!