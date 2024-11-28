В Европарламенте призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк 2 28.11.2024, 15:19

Полина Шарендо-Панасюк

Число политзаключенных в Беларуси может достигать 10 тысяч человек.

28 ноября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава делегации ЕП по связям с Беларусью Малгожата Госевска выступила с речью в поддержку политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщает корреспондент сайта Charter97.org:

— Число политзаключенных в Беларуси растет с каждым днем, и может уже достигать 10 тысяч.

Среди них Полина Шаренда-Панасюк — одна из наиболее преследуемых активисток белорусской оппозиции, брутально арестованная 3 января 2021 года на глазах у своего четырехлетнего сына.

Ей поставлен диагноз хронический панкреатит, что в тюремных условиях без медицинской помощи является смертным приговором.

Я призываю международное сообщество принять незамедлительные меры по освобождению Полины Шаренды-Панасюк и всех политических заключенных!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com