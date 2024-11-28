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В Европарламенте призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк

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  • 28.11.2024, 15:19
В Европарламенте призвали освободить Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Число политзаключенных в Беларуси может достигать 10 тысяч человек.

28 ноября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге глава делегации ЕП по связям с Беларусью Малгожата Госевска выступила с речью в поддержку политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщает корреспондент сайта Charter97.org:

— Число политзаключенных в Беларуси растет с каждым днем, и может уже достигать 10 тысяч.

Среди них Полина Шаренда-Панасюк — одна из наиболее преследуемых активисток белорусской оппозиции, брутально арестованная 3 января 2021 года на глазах у своего четырехлетнего сына.

Ей поставлен диагноз хронический панкреатит, что в тюремных условиях без медицинской помощи является смертным приговором.

Я призываю международное сообщество принять незамедлительные меры по освобождению Полины Шаренды-Панасюк и всех политических заключенных!

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