В Луцке во время ракетной атаки молодая мама родила ребенка 28.11.2024, 21:57

Благодаря профессионализму медиков в мир пришла новая жизнь.

В Луцке, во время ракетного обстрела Волыни, в убежище молодая женщина родила ребенка. Врачи, несмотря на сложные обстоятельства, профессионально выполнили свой долг, и на свет появилась прекрасная девочка. Но это было не просто убежище, а оборудованное отделение для рожениц.

О событии рассказали на странице Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства в Фейсбуке.

«Во время ракетной атаки на Луцк в убежище областного перинатального центра родилась девочка. Роженицу из Ривненской области доставила в наше медучреждение бригада экстренной медицинской помощи. В 8.00 на свет появилась здоровая девочка весом 3 килограмма 30 граммов, рост новорожденной 52 см Для женщины это первые роды», - сообщили в медучреждении.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо, переведены в палату совместного пребывания. Роды приняли врач акушер-гинеколог Игорь Федосюк и акушерка Ирина Загоруйко.

В убежище Волынского областного перинатального центра обустроен полноценный родильный зал и операционный. Во время воздушных тревог персонал оказывает в безопасных условиях всю необходимую помощь матерям и новорожденным.

«Невзирая ни на что, жизнь продолжается! Пожелаем мамочке и ребенку счастья! А если поверить приметам, то рождение девочки – к окончанию войны!», - говорится в сообщении.

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