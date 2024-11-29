Китайский бизнесмен съел банан, купленный за 6,2 млн долларов
- 29.11.2024, 12:51
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Видеофакт.
В пятницу, 29 ноября, китайский криптомиллионер и коллекционер Джастин Сан на специальной пресс-конференции в Гонконге съел банан, бывший частью инсталляции «Comedian» («Комедиант»). Видео завтрака ценой 6,2 млн долларов показал TechFlowPost.
孙哥现场吃🍌 pic.twitter.com/qYi2UJ6zYl— TechFlow 深潮｜APP 已上线 (@TechFlowPost) November 29, 2024
«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо»,— заявил Джастин Сан, съев фрукт.
Оригинальное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана китайский предприниматель приобрел на днях в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's за 6,2 млн долларов.
Итальянская инсталляция «Комедиант» была представлена в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида) в 2019 году. Тогда работа вызвала большой ажиотаж.