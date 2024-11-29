Китайский бизнесмен съел банан, купленный за 6,2 млн долларов 29.11.2024, 12:51

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Видеофакт.

В пятницу, 29 ноября, китайский криптомиллионер и коллекционер Джастин Сан на специальной пресс-конференции в Гонконге съел банан, бывший частью инсталляции «Comedian» («Комедиант»). Видео завтрака ценой 6,2 млн долларов показал TechFlowPost.

«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо»,— заявил Джастин Сан, съев фрукт.

Оригинальное произведение итальянского художника Маурицио Каттелана китайский предприниматель приобрел на днях в Нью-Йорке на торгах аукциона Sotheby's за 6,2 млн долларов.

Итальянская инсталляция «Комедиант» была представлена в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида) в 2019 году. Тогда работа вызвала большой ажиотаж.

Посетитель музея фотографируется рядом с инсталляцией "Комедиант". 7 декабря 2019 года, США. Фото: Reuters

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