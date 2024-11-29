Кремль обвалил рубль

Кремль обвалил рубль3
- Ирина Геращенко
- 29.11.2024, 17:37
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Между финансированием войны и ухудшением уровня жизни россиян, Кремль всегда выбирает последнее.
С начала вторжения убеждаем партнеров, что санкции должны быть не ритуальными, а сильными и действенными. И вот, наконец-то! Отличным примером работающих санкций является феерический обвал курса рубля.
Курс доллара на международном рынке Forex превысил 111 рублей — последний раз он достигал такого уровня в середине марта 2022 года. Курс евро — 115 рублей. До конца года рубль может достичь отметки 115−120 за доллар. Ключевая ставка, установленная Центробанком, с октября составляет 21% — это максимум за 20 лет.
Падению способствует новый пакет санкций США против российской экономики и внесение в черные списки 50 банков, в том числе, «Газпромбанка». Он был последним из крупных банков, сохранявшим доступ к системе SWIFT и операциям в евро.
Большинство российских банков сейчас находятся под санкциями США и не могут проводить банковские операции в долларах, и единственным вариантом торговли валютой для них остается ввоз большого количества наличных долларов.
РФ вынуждена девальвировать рубль для финансирования дефицита бюджета.
Между финансированием войны и ухудшением уровня жизни россиян, Кремль всегда выбирает последнее.
Ирина Геращенко, «Фейсбук»