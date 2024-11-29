Ученые нашли планету-младенца, возраст которой эквивалентен двум неделям 29.11.2024, 22:27

1,200

Открытие бросает вызов устоявшимся теориям о формировании планет.

Специалисты Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле обнаружили экзопланету IRAS 04125+2902 b (также известна как TIDYE-1b), сообщается на сайте вуза. По человеческим меркам ее возраст соответствует двухнедельному младенцу. Ведущий автор исследования — Мэдисон Барбер с кафедры физики и астрономии.

Открытие бросает вызов устоявшимся теориям о времени формирования планет. Так, Земля сформировалась за 10–20 млн лет, а TIDYE-1b образовалась лишь за 3 млн лет и обращается вокруг своей звезды примерно каждую неделю.

Как уточнили в Live Science, экзопланета представляет собой газовый гигант, диаметр которого немного меньше диаметра Юпитера. Масса TIDYE-1b составляет 0,4 массы этой крупнейшей планеты Солнечной системы. IRAS 04125+2902 b вращается вокруг протозвезды, которая еще не достигла своих окончательных размеров и располагается в молекулярном облаке Тельца в 520 световых годах от Земли. Оборот вокруг протозвезды планета-младенец совершает за 8,8 дня.

Как правило, экзопланеты становятся заметны, когда их возраст превышает 10 млн лет. До этого времени они скрыты за протопланетными дисками. Но TIDYE-1b не заслоняет протопланетный диск — он смещен относительно звезды примерно на 60 градусов, и TIDYE-1b не находится внутри него. Возможно, диск «сместился» из-за звезды-компаньона, которая также оборачивается вокруг протозвезды — на расстоянии около 635 астрономических единиц. Однако это маловероятно, так как она находится настолько далеко.

Ученые продолжат наблюдать за формированием экзопланеты. Они изучат взаимодействие экзопланеты и окружающего ее диска, определят, продолжает ли она расти благодаря присоединению нового материала или теряет верхние слои атмосферы под влиянием протозвезды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com