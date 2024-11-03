Российская ПВО в Крыму ослепла 2 3.11.2024, 15:40

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Силы обороны Украины поразили новейшую РЛС.

Силы обороны Украины поразили новейшую российскую радиолокационную станцию на мысе Тарханкут в Крыму, она выведена из строя и ожидает эвакуации. Что это за вооружение, сколько за время войны таких РЛС уже уничтожено и появятся ли дыры в системе российской ПВО на аннексированном полуострове, разбирались «Крым.Реалии».

О том, что Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию в Крыму, сообщают телеграм-каналы. По их данным, 23 октября был нанесен удар по РЛС 48Я6-К1 «Подлет» в районе мыса Тарханкут, атака совершена ударным беспилотником.

На опубликованных фотографиях виден уничтоженный антенный пост на шасси грузового «Камаза». Сам автомобиль уничтожен полностью, из оборудования радиолокационной станции, вероятно, повреждения получила лишь нижняя часть мачты антенны. Подробностей о работоспособности станции после атаки не сообщается. Телеграм-каналы утверждают, что уже более недели станция ожидает эвакуации для дальнейшего ремонта.

По данным украинского проекта «КіберБорошно», РЛС находится в точке с координатами 45.377850, 32.637840 – в центре треугольника между селами Оленевка, Красносельское и Марьино на мысе Тарханкут.

Радиолокационная станция 48Я6-К1 «Подлет» или «Подлет-К1» – одна из последних моделей РЛС, поступивших в войска российской ПВО в последнее время.

Мобильный маловысотный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов разработан концерном «Алмаз-Антей». В 2009 году велось создание опытного образца, а первые поставки в войска начаты в 2015-м.

В состав комплекса входят антенный пост, кунг управления и электрогенератор, все на шасси автомобиля «Камаз».

Универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и им подобных.

РЛС 48Я6-К1 «Подлет» обеспечивает:

автоматическое обнаружение и определение координат цели;

захват и сопровождение любых аэродинамических целей в том числе и малозаметных;

определение государственной принадлежности самолетов;

выдачу информации о целях системам ЗРК и истребительной авиации.

РЛС имеет несколько режимов боевого дежурства: низковысотного обнаружения, высотного обнаружения, дальнего обнаружения и горный режим. В горном режиме РЛС обеспечивает получение трассовой или координатной информации по целям, действующим на малых и предельно малых высотах, при установке РЛС на горных позициях. Что является важным преимуществом в условиях горного Крыма, где РЛС более ранней разработки теряют низковысотные цели.

«Подлет-К1» работает в сантиметровом диапазоне, одновременно может обнаруживать до 200 целей на дальности от 10 до 200 километров при максимальной высоте обнаружения 10 км. Скорость обнаруживаемых целей – до 4400 км/ч, что составляет 3,6 Маха. Точность измерения координат цели: по дальности – 200 метров, по азимуту – 1,6 градуса.

Для просмотра и отслеживания целей используется антенна с фазированной решеткой (большая верхняя антенна – КР). Две нижние диаметрально противоположные антенны являются вторичными радарами, более узкая – для международного стандарта SIF Mark Ⅻ, большая узкая антенна сзади – для национального Российского стандарта устройств идентификации. Маленькие антенны, расположенные рядом с антенной ФАР и сверху, являются компенсирующими антеннами для защиты от активных помех.

Время развертывания (свертывания) средств комплекса из походного положения в боевое и обратно – 20 минут, время включения РЛС – 3 минуты.

По данным Главного управления разведки МО Украины, стоимость РЛС 48Я6-К1 «Подлет» составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Российская ПВО в Крыму ослепла

Как упоминалось выше, дальность обнаружения целей РЛС «Подлет-К1» составляет 200 километров. Из указанной точки на Тарханкуте данная станция «видит» цели рядом с побережьем Одесской области от Вилково до Белгорода Днестровского, на 5 км далее Одессы, на 20 км далее Николаева, до села Казачьи лагери и Геническа в Херсонской области. А также весь Крым, за исключением Керченского полуострова. И РЛС заметит дрон с эффективной отражающей поверхностью всего в 0,05-0,1 кв.м.

При этом в доплеровском режиме дальность обнаружения целей составляет 300 км, но точность при этом гораздо ниже.

Как пишут российские СМИ, РЛС «успешно справлялась со своими задачами в Сирийской Арабской Республике, в том числе при прикрытии авиабазы Хмеймим. Там она прошла обкатку в боевых условиях и надежно прикрывала важные объекты, взаимодействуя с зенитными ракетными подразделениями – С-300, С-400, «Тор-М2», «Панцирь-С1».

Учитывая, что перегрузить количеством целей РЛС «Подлет-К1» вряд ли получится – она может одновременно сопровождать до 200 самолетов и БПЛА – ее уничтожение решает сразу множество задач. Российская ПВО становится «слепой», так как перестает получать информацию о дальних целях, а Силы обороны Украины получают пространственное «окно» для нанесения ударов по целям на аннексированном полуострове.

В отрытых источниках нет сведений, сколько радиолокационных станций данного типа было произведено в России, но, учитывая сложность и высокую стоимость производства, замена уничтоженной на Тарханкуте боевой единицы может превратиться в серьезную задачу для российских военных. Скорее всего, придется перебросить РЛС в аннексированный Крым из России, оголив целый сектор ПВО.

За время войны достоверно известно об уничтожении Силами оборону Украины не менее восьми РЛС типа 48Я6-К1 «Подлет», включая поражение РЛС 23 октября на Тарханкуте.

Так, в июле 2022 года ВСУ сообщали об уничтожении РЛС «Подлет-К1» в селе Лазурное Херсонской области.

13 ноября 2022-го СтратКом ВСУ сообщал об уничтожении украинскими военными на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области РЛС «Подлет-К1». В сообщении отмечалось: «Очень интересный кадр из освобожденной Чернобаевки, на котором виден уничтоженный редкостный и в какой-то степени для российской армии уникальный экземпляр РЛС».

А 23 августа 2023 года опять же на Тарханкуте вместе с ЗРК С-400 была уничтожена радиолокационная станция 48Я6-К1 «Подлет». «Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области с расстояния примерно 110 км от линии фронта», – сообщил Юрий Бутусов, главный редактор портала «Цензор.нет».

1 ноября 2023 года в Главном управлении разведки показали видео, как украинские спецназовцы атаковали российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 «Подлет». Повреждена РЛС в пограничной зоне близ поселка Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области России.

27 апреля нынешнего года группа Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Гуси-9» совместно с военнослужащими 15 Отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» обнаружили и нанесли удар по российской радиолокационной станции 48Я6 К-1 «Подлет». «Указанную систему враг использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400… Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс», – сообщало в своем телеграм-канале ГУР. При этом, где именно была уничтожена станция, не уточнялось.

10 июня РЛС 48Я6-К1 «Подлет» была ликвидирована в районе села Рубиновка возле Джанкоя в Крыму во время удара по ЗРК С-400.

21 сентября 2024 года Генштаб ВСУ сообщил о поражении арсенал «Тихорецк» в Краснодарском крае РФ. «Атакована также радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала», – сообщили в Генштабе ВСУ.

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