«Атлас» в огне: нефтебаза россиян пылает вторые сутки после удара 30.11.2024, 10:55

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Видны два крупных очага возгорания.

Нефтебаза «Атлас» в Ростовской области, играющая ключевую роль в снабжении оккупационной армии РФ, пылает уже вторые сутки после удара. Потушить возникший пожар не удается. В Сети появились кадры с места происшествия, передает «Диалог.UA».

«Атлас» находится недалеко от российского города Каменск-Шахтинск в Ростовской области. В ночь на 29 ноября нефтебаза была атакована группой ударных БПЛА, в результате чего там возник сильный пожар. По состоянию на утро 30 ноября объект по-прежнему горит. Там видны два крупных очага возгорания.

Отметим, что пожар на нефтебазе является одним из самых сложных и опасных видов пожаров. Дело в том, что нефтепродукты легко воспламеняются и горят с высокой температурой. Огонь может быстро распространяться по поверхности жидкости, перекидываться на соседние резервуары и объекты инфраструктуры. Нефтепродукты быстро испаряются при высоких температурах, образуя горючую смесь с воздухом. Это значительно усложняет тушение, так как огонь может вспыхивать вновь и вновь даже после того, как казалось, что пожар потушен.

Кроме того, для тушения пожаров на нефтебазах требуются специальные пожарные составы, способные эффективно подавлять горение нефтепродуктов. Обычная вода для этих целей непригодна, так как она может способствовать распространению огня.

Нефтебаза «Атлас» — это стратегически важный объект для российской военной логистики. Она играет ключевую роль в обеспечении нефтепродуктами российских вооруженных сил, особенно в регионах, граничащих с Украиной.

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