Дроны атаковали порт в Каспийске, через который Иран поставляет оружие в РФ
- 30.11.2024, 13:41
Новые подробности налета на Дагестан.
Сегодня, 30 ноября, дроны атаковали российский порт в Каспийске, который расположен в республике Дагестан в 1000 км от Украины. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
«Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений вооруженных сил РФ», - написал он.
Коваленко отметил, что порт расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для поставок оружия в Россию.
Кроме того, прокремлевские Telegram-каналы заявляли о том, что сегодня с 08:19 по московскому времени аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу из-за атаки БПЛА. Эту информацию подтвердила пресс-служба Росавиации. Отмечается, что воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов.
Также глава Дагестана Сергей Меликов говорил о якобы «попытках атаки» БПЛА на объекты в Каспийске.