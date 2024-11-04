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Майя Санду победила на выборах президента Молдовы

  • 4.11.2024, 2:26
Майя Санду победила на выборах президента Молдовы

Во втором туре она заручилась поддержкой более 54% человек.

Действующий президент Моловы Майя Санду обходит своего соперника, кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Александра Стояногло во втором туре выборов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 98,51% бюллетеней.

Санду лидирует, заручившись поддержкой 54,80% человек. За ее соперника проголосовали 45,20% избирателей, следует из данных ЦИК.

Явка на выборах составила 53,75%, в голосовании участвовали 1,6 млн человек.

За рубежом, по данным молдавского МИДа, проголосовали рекордные 300 тыс. человек.

«Молдова смогла показать свою волю и силу через голос каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить. (…) Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили», — заявила Санду на молдавском языке.

Майя Санду также обратилась к избирателям на русском языке. «Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества», — сказала президент на русском.

В первом туре выборов 20 октября победителя выявить не удалось: Санду, которая выступает с проевропейской программой, лидировала с 42% голосов, а Стояногло получил 26%. Одновременно в стране прошел референдум о внесении поправок в Конституцию, фиксирующих стремление Молдовы в Евросоюз. Разрыв между сторонниками и противниками поправок составил менее 1%: за них проголосовали 50,35% (749,7 тыс. человек), против — 49,65% (739,1 тыс.). 31 октября Конституционный суд утвердил этот результат.

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