закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили штурмовую колонну россиян под Курахово

  • 4.11.2024, 17:36
  • 1,562
ВСУ уничтожили штурмовую колонну россиян под Курахово

Ликвидировали 20 оккупантов, которые пошли в атаку на мотоциклах.

Бойцы десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую колонну российских оккупантов, которые на десяти мотоциклах попытались прорваться в город Курахово Покровского района Донецкой области.

Об этом в своем Телеграм-канале «Офіцер» сообщил блогер и лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс», ссылаясь на боевых товарищей:

— На Курахово со стороны Максимильяновки был мотопехотный штурм: десять мотоциклов, по два человека на каждом. К счастью, все они были «обнулены» благодаря взаимодействию различных огневых средств десантуры, но попытки ворваться в город оккупанты не оставляют.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский