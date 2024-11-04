ВСУ уничтожили штурмовую колонну россиян под Курахово 4.11.2024, 17:36

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Ликвидировали 20 оккупантов, которые пошли в атаку на мотоциклах.

Бойцы десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую колонну российских оккупантов, которые на десяти мотоциклах попытались прорваться в город Курахово Покровского района Донецкой области.

Об этом в своем Телеграм-канале «Офіцер» сообщил блогер и лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс», ссылаясь на боевых товарищей:

— На Курахово со стороны Максимильяновки был мотопехотный штурм: десять мотоциклов, по два человека на каждом. К счастью, все они были «обнулены» благодаря взаимодействию различных огневых средств десантуры, но попытки ворваться в город оккупанты не оставляют.

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