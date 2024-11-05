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Парад шизофреников

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  • Александр Невзоров
  • 5.11.2024, 9:24
  • 9,972
Парад шизофреников

Идиотов рассматривали две минуты, а затем опустили жалюзи.

День «народного единства» всегда возбуждает всех умалишенных России и удесятеряет их силы.

4 ноября 2024 года не стало исключением. Патриоты мобилизовались и показали США и НАТО ту самую «кузькину мать».

По соседству с посольством США состоялся традиционный парад шизофреников.

Патриоты стянули значительно возросшие военно-технические мощности и нацелили смертоносный картон своих ракет на вражеское логово.

Судя по перекошенным рожам - все были готовы нажать «красные кнопки». (Для этого в «жигулях» красится в алый цвет головка прикуривателя).

Вражеское логово минуты две рассматривало идиотов, а затем помахало им ручкой и опустило жалюзи.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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