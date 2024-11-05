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ВСУ загнали на мины и разгромили бронированную колонну войск РФ

  • 5.11.2024, 12:59
  • 2,314
ВСУ загнали на мины и разгромили бронированную колонну войск РФ

Детали боя в Курской области.

Военные из 36-й бригады морской пехоты и 1-й танковой бригады ВСУ отразили штурм россиян в Курской области. Видео с ликвидацией врага опубликовало оперативное командование «Север».

Подготовив позиции, военные 1-й ОТБр заминировали направление, по которому должен был продвигаться враг к позициям украинских военных.

В направлении позиций украинских военных выдвинулись три вражеских боевых машины пехоты, две из которых были взорваны на минах, а третьей удалось подъехать непосредственно к позициям, где высадилась штурмовая группа врага.

После высадки штурмовой группы российская БМП начала возвращаться к своим позициям, но была успешно уничтожена бойцами 36-й бригады морской пехоты из противотанкового комплекса Javelin.

Уничтожив всю технику, участвовавшую в штурме, военные начали зачищать окрестности позиций от остатков врага, сумевшего дойти до защитников.

Несмотря на значительное преимущество россиян в количестве бронированной техники, подразделения ВСУ организовали грамотную оборону, которую враг не способен преодолеть небольшими группами, поскольку он их посылает на смерть без соответствующей инженерной разведки.

Также из-за довольно неорганизованной обороны со стороны врага украинские подразделения захватывают российские позиции и на других локациях в Курской области.

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