В России скандал: из-за дефицита начали покупать масло из Украины 18 5.11.2024, 15:58

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Выяснилось, что его производят вовсе не в Объединенных Арабских Эмиратах.

В России разгорелся новый скандал, связанный с дефицитом сливочного масла. Выяснилось, что масло, поставляемое из Объединенных Арабских Эмиратов, на самом деле произведено в Украине на маслокомбинате Винницкой области, а ОАЭ выступают лишь в роли реэкспортера, передает «Диалог.UA».

Так, россияне покупают масло, произведенное на предприятии в Винницкой области, но продаваемое в арабской упаковке под брендом Ferma.

Видео с упаковкой масла, на которой указан украинский производитель, быстро распространилось в социальных сетях. На записи российская покупательница показывает упаковку и обсуждает с удивлением происхождение продукта, который, как оказалось, не имеет отношения к Арабским Эмиратам.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях, где пользователи с иронией комментируют парадокс.

«Казалось бы, смешнее уже быть не могло: страна с бескрайними пастбищами импортирует масло из крохотного клочка пустыни. Но нет, оказалось, что все еще позорнее. Масло приходится покупать у прямого военного противника. Без украинского масла опять не выходит величия. Неясно только одно: если уничтожить Украину, как мечтают Z-патриоты, где потом масло брать?» - иронизируют соцсети.

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