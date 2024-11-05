Из-за Лукашенко над белорусами нависла еще одна опасность

Из-за Лукашенко над белорусами нависла еще одна опасность1
- 5.11.2024, 18:19
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На этот раз — эпидемическая.
Миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза начался в 2021 году и продолжается до сих пор. Сегодня мы хотим обратить внимание на один из важных аспектов присутствия нелегальных мигрантов в нашей стране, который может представлять серьезную угрозу здоровью белорусов — эпидемическую, пишет Telegram-канал «Белые халаты».
Итак, «непонятным» образом в Беларусь ежемесячно прибывают тысячи людей , которые стягиваются к государственной границе на западе страны в качестве нелегальных мигрантов. При этом они некоторое время находятся в различных населенных пунктах, включая столицу, передвигаются на общественном транспорте, посещают торговые центры, магазины, иногда их замечают в больницах и т. д.
Кто эти люди? По информации DW, большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в Евросоюз, — граждане Ирака. Также сообщалось, что среди них много беженцев из Сирии, Ливии, Афганистана. По нашим сведениям, полученным из медицинских учреждений, многие из этих людей давно не получали квалифицированной медицинской помощи и могут быть источниками опасных инфекций и вирусов.
В Ираке с января по август 2024 года было зарегистрировано 30 889 случаев кори. А в Афганистане — 7 023 случая.
«Очевидно, что среди людей, следующих по «белорусскому маршруту» нелегальной миграции, могут быть и заболевшие корью. Это косвенно подтверждают данные, озвученные недавно на конференции в Гомеле, где одна из докладчиц, представляя результаты генотипирования вирусов кори в 2024 году, отметила, что из шести изолятов вирусов кори (с 6 мая по 7 июля) в трех случаях был определен генотип B3 генетической линии MVs/Quetta.PAK/44.20. Эта линия широко распространена в Юго-Западной Азии, в том числе и в Ираке», — сообщают «Белые халаты».
По данным, распространяемым представителями Минздрава Ирака, подъем заболеваемости корью в стране начался в начале 2023 года, а второй, более высокий, подъем — с начала 2024 года. Если сравнить с данными, озвученными на конференции в Гомеле, можно увидеть, что они совпадают с первым выявлением генотипа B3 генетической линии MVs/Quetta.PAK/44.20 в Беларуси.
«Мы можем также предположить, что Минздрав обеспокоен ситуацией, хоть и не предает информацию огласке, на основании другого косвенного признака. По приказу министерства, с 8 по 17 октября при поддержке представительства Международной организации по миграции был проведен цикл региональных семинаров-тренингов на тему «Современные аспекты иммунопрофилактики в Республике Беларусь. Тактика вакцинации мигрантов и отдельных категорий населения». Как видим, вопрос взаимодействия с мигрантами уже выделяется в отдельную тему», — пишет Telegram-канал.