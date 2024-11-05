«Разговоры о «все идет по плану» уже не звучат» 2 5.11.2024, 18:25

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Реальное положение дел в росармии проанализировал эксперт.

Российские официальные лица, включая Путина, больше не делают заявлений, как в начале войны, о том, что «все идет по плану». Так, страна-агрессор сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов, в связи с чем начинает закупать солдат у Северной Кореи.

Об этом рассказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

«Путин, с одной стороны, говорит, что у нас все в порядке, хотя, справедливости ради, стоит отметить: в последнее время я ни разу не слышал, чтобы кто-то упоминал, что «СВО» идет по плану». Есть разные моменты и обвинения в адрес американцев — мол, могли бы с нами (Россией, — ред.) что-то подписать, и войны бы не было. Но у нас война, есть идея, что мы дойдем до конца. Однако разговоров о каких-то целях и том, что «все идет по плану», уже не ведется», — сказал он.

По его словам, руководство России предельно цинично и двулично относится к полномасштабной войне против Украины.

«Вспомните момент с Курской областью: в первые дни начала [украинской] операции Путин заявил: «Да ну, слушайте, там разберемся, это потом, для нас приоритет — восток, захват украинских городов». Да, он это сказал, но буквально в последующие дни появилась информация о массовой переброске российских вооруженных сил именно в Курскую область. И северокорейские военные, которых вывезли из Пхеньяна, тоже направляются в Курскую область. То есть снова наблюдается некий дуализм: с одной стороны, это для нас не приоритет, успеем; с другой — срочно нужно добавить людей», — подчеркивает Ступак.

При этом, как он отметил, в России есть люди. Регионы даже соревнуются между собой, предлагая повышенные выплаты для контрактников. Однако наплыва добровольцев нет.

«Поэтому, еще раз: Кремль вынужден привлекать мигрантов, людей, стремящихся получить российское гражданство, а также северокорейских военных — и делает это не от хорошей жизни. Остается интересный вопрос: как они себя проявят? Будут ли воевать так, как это заявлено, или массово сдаваться в плен и пытаться избежать участия в боевых действиях? Если такие непредвиденные ситуации будут возникать, это вполне может повлиять на решимость Пхеньяна продолжать отправлять солдат в Россию», — подытожил Иван Ступак.

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