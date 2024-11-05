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Турция списала многомиллионные долги Кыргызстану

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  • 5.11.2024, 19:03
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Турция списала многомиллионные долги Кыргызстану

В обмен на проекты зеленой экономики.

Турция списала внешний долг Кыргызстана в размере $58,9 млн в обмен на проекты зеленой экономики. Об этом, как сообщает Tazabek, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на пресс-конференции в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга», — сказал Жапаров.

В издании сообщили, что, по данным Минфина Кыргызстана, на конец августа 2024 года государственный долг Кыргызстана перед правительством Турции составлял $62,2 млн. Страна успела выплатить около $4 млн. В результате сумма списанного долга составила $58,9 млн.

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