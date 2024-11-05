В Европе впервые конфисковали деньги «Газпрома» 3 5.11.2024, 21:41

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За нарушение газовых контрактов.

Деньги, причитающиеся «Газпрому», впервые были конфискованы в Евросоюзе в рамках многомиллиардных исков, поданных против российской компании из-за прекращения поставок газа в 2022 году.

Немецкий концерн Uniper, в прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии, получил и передал правительству 530 млн евро «в рамках спора с „Газпромом“ о возмещении убытков», сообщает Reuters со ссылкой на отчетность Uniper.

Эти средства были поступили в казну ФРГ в качестве компенсации за финансовую помощь, которую немецкое правительство оказало Uniper, когда та осталась без ключевого поставщика газа и едва не стала банкротом. В общей сложности на ее спасение было выделено более 13,5 млрд евро.

Немецкая компания в конце 2022 года подала иск к «Газпрому» с требованием компенсировать потери от нарушения контрактных обязательств. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск и обязал «Газпром» выплатить $14 млрд в пользу Uniper, после чего немецкая компания получила возможность разорвать все контракты с ним и аннулировать все обязательства.

Деньги, которые были переведены на счета немецкого правительства, — это платеж от Uniper «Газпрому» за август 2022 года, рассказывала ранее финансовый директор немецкого концерна Ютта Донгес. Uniper не стала перечислять эти средства «Газпрому», поскольку тот отказался поставлять газ в контрактных объемах, а после выигрыша в Стокгольмском арбитраже получила право использовать их, чтобы погасить свои обязательства перед правительством.

В общей сложности не менее 19 компаний из 11 европейский стран подали иски к российской газовой монополии из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 млрд евро, или $20,6 млрд.

Помимо крупнейшего иска от Uniper (на $14 млрд) около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE — другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год. Французская Engie подала иск в арбитраж, требуя от «Газпрома» более 300 млн евро. В Австрии, которая продолжает закупать российский газ, обеспечивая им около 90% своего потребления, иск против «Газпрома» подал крупнейший энергоконцерн OMV: его сумма составляет 575,3 млн евро.

Также иски против «Газпрома» подали итальянская Eni (сумма не раскрывается), польская Europol Gaz (на 1,5 млрд евро), чешские Net4gas и Innogy Energie (200 млн евро), швейцарские газовые трейдеры DXT Commodities и Axpo Solutions (почти 1 млрд евро).

Общая сумма претензий к «Газпрому» превысила его чистую выручку от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от поставок в Европу и Турции, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.

Многомиллиардные иски создают риски ареста платежей в адрес «Газпрома» в Европе, предупреждал ранее аналитик Альфа-банка Никита Блохин: компании, требующие компенсаций, могут попытаться перехватить деньги, которые оставшиеся покупатели российского газа перечисляют компании. Это, в частности, может произойти в Австрии, где национальный газовый оператор OMV в конце мая сообщил о попытках «перехвата» платежей в адрес «Газпрома».

Российской компании сложившаяся ситуация сулит дальнейшее сворачивание деятельности в Европе, считает Блохин. В прошлом году «Газпром» прокачал на европейский рынок лишь 28 млрд кубометров газа — минимальный объем с конца 1970-х годов. Его совокупный экспорт составил лишь 69 млрд кубов и стал самым низким с 1985 года. Впервые с конца 1990-х «Газпром» завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за всю историю компании.

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