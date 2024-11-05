CNN рассказал, что будут делать Харрис и Трамп в решающую ночь после выборов 1 5.11.2024, 22:09

Выборы президента начались во всех американских штатах.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп по-разному проведут ночь в ожидании предварительных результатов выборов.

Как сообщает CNN во вторник, 5 ноября, Харрис устроит вечеринку по случаю ночи выборов в университете Говарда. CNN пишет, что заведение является «исторически чернокожим университетом в Вашингтоне», который Харрис считает отправной точкой в своей карьере.

«Вернуться сегодня вечером в университет Говарда, моей любимой альма-матер, и иметь возможность принять этот день таким, какой он есть, для меня это действительно все, что нужно», — сказала Харрис во время выступления на радиостанции Атланты.

CNN добавляет, если Харрис победит на выборах, она станет первой выпускницей университета Говарда, которая возглавит Белый дом.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что в предвыборной кампании Трампа до сих пор думают, как будет разворачиваться ночь после выборов. Вероятно, экс-президент США останется на собственной курортной вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Агентство Associated Press утверждает, что до сих пор действующий президент США Джо Байден в день выборов «прячется» в Белом доме. В этот день у него не запланировано никаких мероприятий или публичных выступлений. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер также не будет проводить ежевторничный брифинг.

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