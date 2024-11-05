Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в Крыму
- 5.11.2024, 23:12
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Фотофакт.
В Керчи в оккупированном Крыму течение принесло к берегу партию боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста, для защиты от вероятных атак морских беспилотников.
Об этом информирует «Радио Свобода».
На городской набережной Керчи скопились остатки боновых заграждений — пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.
Ранее сообщалось, что часть боновых заграждений дрейфовала в акватории керченской набережной.