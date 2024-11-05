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Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в Крыму

  • 5.11.2024, 23:12
  • 1,310
Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в Крыму

Фотофакт.

В Керчи в оккупированном Крыму течение принесло к берегу партию боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста, для защиты от вероятных атак морских беспилотников.

Об этом информирует «Радио Свобода».

На городской набережной Керчи скопились остатки боновых заграждений — пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

Ранее сообщалось, что часть боновых заграждений дрейфовала в акватории керченской набережной.

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