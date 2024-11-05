Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в Крыму 5.11.2024, 23:12

1,310

Фотофакт.

В Керчи в оккупированном Крыму течение принесло к берегу партию боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста, для защиты от вероятных атак морских беспилотников.

Об этом информирует «Радио Свобода».

На городской набережной Керчи скопились остатки боновых заграждений — пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

Ранее сообщалось, что часть боновых заграждений дрейфовала в акватории керченской набережной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com