Россияне попали в засаду ВСУ недалеко от Покровска 6.11.2024, 9:36

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Бронемашины армии РФ были остановлены ракетами из Javelin и «Стугны».

Бойцы из 60-й и 66-й бригад ВСУ устроили засаду для оккупантов в Тернах: в Сети появились кадры

На Покровском направлении в Тернах украинские войска устроили засаду на российские бронемашины, применив разрушительную смесь противотанковых ракет.

Армия РФ, не спеша, шаг за шагом приближается к Покровску, а также пытается окружить ВСУ на юге от города.

А в районе Тернов, недалеко от Покровска, армия РФ пытается прорваться в Заречное, продвигаясь вдоль реки Жеребец, сообщает Forbes.

Уже из Заречного армия РФ может начать наступление на Лиман, который сам по себе является частью цепи стратегических поселений, включая и Северск.

Чтобы остановить продвижение, врага бойцы из 60-й и 66-й бригад бьют по противнику противотанковыми ракетами. В воскресенье, 3 ноября, оккупанты из 283-го мотополка выдвинулись в сторону Тернов в надежде прорваться в Заречное. Четыре бронемашины армии РФ были остановлены ракетами из Javelin и «Стугны».

60th and 66th Brigades of Ukraine repel Russian AFV column attack with Javelin and Stugna-P ATGMs. https://t.co/3u0lN3zsmG pic.twitter.com/eE8EqhYtGG — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 4, 2024

В 60-й бригаде завили, что в бронемашинах находилась вражеская пехота. На кадрах можно увидеть как запуск ракеты Javelin, так и попадание в самую уязвимую часть машины. «Стугна» нанесла удар в лоб, чтобы пробить броню.

Однако при этом эти ракеты можно запускать дистанционно, чтобы избежать ответного огня. Это самое лучшее оружие, что есть на вооружении у 60-й и 66-й бригад ВСУ.

Также у них есть танки «Т-64», БМП-1 и М-113. Еще на прошлой неделе один из танков «Т-64» пытался сдержать натиск врагов, но был атакован большим количеством дронов.

В Генштабе Украины не сомневаются, что атаки врага на этом участке фронта только усилятся, так как он хочет ликвидировать плацдарм в районе Северска.

Сейчас главное, что мешает русским добиться значительного прогресса в достижении этой цели, — это группа украинских ракетных расчетов из двух бригад.

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