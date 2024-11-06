Зеленский поздравил Трампа с впечатляющей победой на выборах 5 6.11.2024, 11:21

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Официально.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с впечатляющей победой на президентских выборах в США.

Об этом сообщает «24 канал».

«Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!», - написал Зеленский и напомнил о встрече с Трампом в сентябре, когда они обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной, план победы, а также пути завершения полномасштабной войны.

Президент Украины добавил, что ценит приверженность республиканца к подходу «мир через силу», который «может реально приблизить справедливый мир в Украине».

По словам Зеленского, Украина ожидает «эпоху сильных США» под решительным руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую «мощную двухпартийную поддержку Украины».

«С нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США», - заявил Зеленский.

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