Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах 12 6.11.2024, 13:11

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Песков объяснил позицию Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует поздравлять кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах.

Об этом заявил ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что США являются недружественной страной, «вовлеченной в войну против России». По его словам, у Путина нет планов поздравлять Трампа с возможной победой.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США.

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