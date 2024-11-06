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Forbes: Украина получит сотни бронированных машин Stryker для боев с северокорейскими солдатами

  • 6.11.2024, 15:21
Forbes: Украина получит сотни бронированных машин Stryker для боев с северокорейскими солдатами

Большинство из них уже находятся под Курском.

США передадут Украине более 200 бронированных машин Stryker, которые украинская армия сможет задействовать в Курской области, чтобы отражать атаки северокорейских солдат, пишет Forbes. В результате парк находящихся на вооружении Украины бронетранспортеров вырастет почти до 400.

По данным издания, большинство украинских Stryker уже находятся под Курском, а новые машины будут использованы, чтобы встретить контрнаступление российской армии при поддержке северокорейских военных.

Предыдущих партий бронетранспортеров было достаточно для оснащения 80-й и 82-й воздушно-штурмовых бригад, батальоны которых 6 августа вторглись на территорию Курской области и оккупировали ее часть, отмечает Forbes. При этом 95-я бригада, которая также находится в Курске, пока не получила ни одного бронетранспортера.

Новая партия Stryker войдет в пакет военной помощи США на $425 млн. Помимо бронированных машин Киев получит ракеты Stinger, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, а также стрелковое оружие, подрывные средства и медицинское оборудование.

Об очередном пакете помощи Украине глава Пентагона Ллойд Остин объявил на фоне появления данных о переброске в Россию северокорейских военных для участия в войне против Украины. Госдеп заявлял, что около 10 тыс. солдат КНДР было направлено в Курскую область в начале ноября. «Первоначальные данные указывают на то, что эти войска будут задействованы в роли пехоты», — отметил представитель Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер.

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