Кремль перебрасывает РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной 3 6.11.2024, 16:12

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Партизаны отследили перемещение колонны.

Оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. Это делается для защиты от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агенты отследили перемещение колонны РЭБ «Палантин», состоящей из 7 мобильных комплексов», - говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников.

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