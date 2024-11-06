Кремль перебрасывает РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной

Кремль перебрасывает РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной3
- 6.11.2024, 16:12
- 2,216
Партизаны отследили перемещение колонны.
Оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. Это делается для защиты от дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агенты отследили перемещение колонны РЭБ «Палантин», состоящей из 7 мобильных комплексов», - говорится в сообщении.
По данным партизан, оккупанты вынуждены перемещать эти комплексы в сторону границы с Украиной для борьбы с постоянно увеличивающимися налетами беспилотников.