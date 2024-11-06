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Наталья Радина: Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа

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  • Наталья Радина
  • 6.11.2024, 16:06
  • 6,670
Наталья Радина: Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Наталья Радина

У белорусов появится шанс.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, безусловно, приведет к большим изменениям не только в этой стране, но и во всем мире, в том числе в Европе. И я бы не делала в связи с этим апокалипсических прогнозов. Все может измениться в лучшую сторону, потому что слабость и нерешительность администрации демократа Байдена и так поставила мир на грань катастрофы. Внешняя политика США однозначно станет более динамичной и придаст импульс развитию Европейского Союза, укреплению его обороноспособности, эффективности экономики и усилению европейского геополитического влияния.

Что касается обещаний Трампа прекратить войну России против Украины, то, я не думаю, что это означает признание территориальных посягательств Путина. Политика нового президента США может быть жесткой и эффективной. Понижение цены на нефть до 40 долларов за баррель, которое обещал Трамп, может нанести по России сокрушительный удар, который империя уже не выдержит и будет вынуждена остановить войну.

Что касается Беларуси, то я не думаю, что диктатору Лукашенко стоит радоваться победе Трампа. Да, развитие ситуации в нашей стране во многом будет зависеть от ситуации в Украине и отношения Трампа к имперской России. Но, думаю, никакого реального перемирия между воюющими сторонами в ближайшее время не будет. Путин не намерен останавливаться, он воюет сегодня не за территории. Это война против глобального Запада. И поэтому Трамп в конце концов будет вынужден давать жесткий отпор притязаниям кремлевского карлика.

Напомню также, что во время своей прошлой каденции, Трамп не снимал санкции с белорусской диктатуры, несмотря на наличие дипломатических контактов и визитов в Минск высокопоставленных американских чиновников. За последние же годы Лукашенко совершил столько преступлений против человечности, включая участие в агрессии против Украины, что рассчитывать на благосклонность США ему вряд ли стоит. Лукашенко, как и Путин, могут не пережить новый четырехлетний срок Трампа, а это значит, у белорусов появится шанс добиться перемен в своей стране.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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