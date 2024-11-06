Суд ЕС отклонил жалобу сербского бизнесмена, связанного с Лукашенко 6.11.2024, 18:29

Карич пытался отменить санкции.

Суд общей юрисдикции ЕС (Европейский суд) 6 ноября отклонил жалобу сербского бизнесмена и политика Боголюба Карича на введенные против него Евросоюзом санкции. Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на портал The EU Law Live.

Отмечается, что Карич «пытался отменить несколько ограничительных мер ЕС», которые «заморозили его средства и ограничили его передвижение». Предприниматель утверждал, что эти санкции были «необоснованными».

«Изначально эти санкции были введены в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, поддержку Россией агрессии против Украины и предполагаемую поддержку Каричем режима Лукашенко. <…> Суд счел доказательства достаточными для сохранения санкций», — говорится в публикации.

Боголюб Карич попал в санкционный список ЕС в 2022 году. В июне 2023 года Европейский суд отказался снимать санкции с зарегистрированной в Минске строительной компании Dana Astra, которая контролируется Боголюбом Каричем и его братом Драгомиром Каричем.

Согласно решению суда, компания останется в санкционном списке как поддерживающая режим Александра Лукашенко и получающая выгоды от этого.

Заявитель в иске указывал на ошибочность утверждения о зависимости экономического успеха компаний, работающих в Беларуси, от их связи с режимом Лукашенко.

Суд, в свою очередь, отметил, что, «учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси», операции «такого масштаба, как те, которые проводил заявитель», «невозможны без одобрения режима Лукашенко». Кроме того, «преимущества, полученные заявителем, были призваны облегчить реализацию масштабного строительного проекта, имевшего особое значение для режима».

«При режиме Лукашенко белорусская экономика характеризуется контролем, который он осуществляет как над государственным, так и над частным сектором», — подчеркнул суд, отклонив иск.

«Дана Холдингс/Дана Астра» — один из основных девелоперов и застройщиков в Беларуси. Компания получила земельные участки для застройки нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает в компании высокий пост. Таким образом, Dana Holdings/Dana Astra извлекает выгоду из режима [президента Лукашенко] и поддерживает его», — говорилось в документе.

Осенью 2020 года издание EU Observer опубликовало расследование об имущественных связях Dana Holdnigs с сыном Александра Лукашенко Виктором и его женой Лилией Лукашенко через кипрские офшорные компании.

17 декабря 2020 года Совет ЕС внес компанию в санкционный список. Позднее она попала под санкции Великобритании, Швейцарии, Албании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии, Черногории, которые присоединились к новым пакетам санкций. В марте 2023 года Dana Holdings/Dana Astra попала в санкционный список Японии.

В сентябре 2023 года Казначейство Великобритании откорректировало обоснование введенных в декабре 2020 года санкций в отношении Dana Holdings (Dana Astra). Из обоснования было вычеркнуто упоминание о Каричах, их тесных связях с Александром Лукашенко и его семьей, а также выгоде, которую они из этого извлекают. В нем также больше не фигурируют формулировки о «публичной поддержке» Лукашенко со стороны компании «перед лицом забастовок и протестов».

В обновленном обосновании говорится, что компания «участвует или участвовала в получении выгоды от правительства Беларуси или в оказании ему поддержки посредством ведения бизнеса в отрасли, имеющей стратегическое значение для правительства Беларуси, а именно в белорусском строительном секторе». Также она в качестве «спонсора Национального олимпийского комитета Беларуси» была вовлечена в «репрессии против гражданского общества или демократической оппозиции», «другие действия, политику или деятельность, которые подрывают демократию или верховенство закона в Беларуси».

Согласно обновленной редакции обоснования, активы Dana Holdings (Dana Astra) «по-прежнему подлежат заморозке» в Великобритании.

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