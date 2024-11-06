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ЕС отреагировал на смерть белорусского политзаключенного

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  • 6.11.2024, 18:47
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ЕС отреагировал на смерть белорусского политзаключенного

И призвал режим освободить узников совести.

Смерть очередного политзаключенного в Беларуси демонстрирует «бесчеловечную природу» режима Александра Лукашенко, заявил в соцсети Х официальный представитель Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петер Стано.

Выразив сожаление в связи с кончиной политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра, Стано напомнил, что он стал седьмым политзаключенным, умершим в Беларуси.

Представитель ЕС отметил также, что узники режима остаются в заключении в ужасных условиях.

«Они должны быть немедленно освобождены», — подчеркнул он.

Дмитрий Шлетгауэр, умерший в могилевской ИК-15, как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

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