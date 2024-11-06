ЕС отреагировал на смерть белорусского политзаключенного

ЕС отреагировал на смерть белорусского политзаключенного4
- 6.11.2024, 18:47
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И призвал режим освободить узников совести.
Смерть очередного политзаключенного в Беларуси демонстрирует «бесчеловечную природу» режима Александра Лукашенко, заявил в соцсети Х официальный представитель Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петер Стано.
Выразив сожаление в связи с кончиной политзаключенного Дмитрия Шлетгауэра, Стано напомнил, что он стал седьмым политзаключенным, умершим в Беларуси.
Представитель ЕС отметил также, что узники режима остаются в заключении в ужасных условиях.
«Они должны быть немедленно освобождены», — подчеркнул он.
Дмитрий Шлетгауэр, умерший в могилевской ИК-15, как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.
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