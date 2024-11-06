Как экономика реагирует на победу Трампа 6.11.2024, 21:29

Доллар дорожает, сырье дешевеет, биткоин бьет рекорды.

На основных мировых фондовых рынках в среду был зафиксирован рост на фоне избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. Биткоин достиг рекордной отметки; доллар совершил самый большой однодневный скачок за последние четыре года.

Акции американских компаний с небольшой капитализацией были подкреплены ожиданиями того, что президентство Трампа обеспечит снижение налогов и поддержку отечественных компаний, передает «Голос Америки».

В то же время инвесторы избавлялись от казначейских облигаций с длительными сроками погашения, полагая, что сопутствующее повышение тарифов приведет к росту дефицита и инфляции.

На фоне роста доллара цены на сырье – от нефти и газа до металлов и зерна – понизились.

Нефть подешевела более чем на 1%. Инвесторы считают, что президентство Трампа будет способствовать укреплению доллара, так как процентные ставки могут остаться высокими для борьбы с инфляцией, которая может возникнуть в результате введения новых тарифов. Мексика и Китай входят в число стран, которые больше всего пострадают от возможных тарифов. Стоимость мексиканского песо упала до самого низкого уровня за последние два года.

Укрепление доллара делает деноминированные в долларах сырьевые товары, такие как нефть, более дорогими для держателей других валют.

Упали цены на драгоценные металлы: на золото – почти до трехнедельного минимума, а на медь – более, чем на 2 %.

Цены на сырье начали падать в течение ночи, когда вероятность победы Трампа повысилась.

«Ожидается, что при таком сценарии (его победы на выборах) будут введены обещанные тарифы на импортные товары, в частности, против Китая, что может вызвать новую волну торговой напряженности и экономических потрясений», – считает глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансен.

Однако Трамп может возобновить санкции против Ирана и Венесуэлы, благодаря чему на рынок будет поступать меньше нефти, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. Иран экспортирует около 1,3 миллиона баррелей нефти в день.

Цены на газ в Европе также упали почти на 3% на фоне опасений по поводу поставок газа и позиции Трампа по ближневосточному конфликту и войне России в Украине.

Китайские промышленные металлы и сталелитейная промышленность могут столкнуться с неблагоприятными факторами, поскольку Трамп пообещал ввести 60-процентные тарифы на китайские товары, чтобы стимулировать американское производство.

Высказываются опасения, что Китай может принять ответные меры и что это может привести к сокращению экспорта основных сельскохозяйственных культур в США и к снижению цен.

Акции европейских компаний, работающих в сфере чистой энергетики, также упали, поскольку Трамп обещал в первый же день своего пребывания на посту президента отменить проекты по строительству морских ветряных электростанций.

Тем временем курс биткоина повысился на 8,6% и достиг рекордной отметки $75 389. В последний раз он поднимался примерно на 7,5 %, достигнув отметки $74 361. Напомним, что Трамп считается более активным сторонником криптовалют, чем Камала Харрис.

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