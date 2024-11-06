закрыть
6 ноября 2024, среда, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как экономика реагирует на победу Трампа

  • 6.11.2024, 21:29
Как экономика реагирует на победу Трампа

Доллар дорожает, сырье дешевеет, биткоин бьет рекорды.

На основных мировых фондовых рынках в среду был зафиксирован рост на фоне избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. Биткоин достиг рекордной отметки; доллар совершил самый большой однодневный скачок за последние четыре года.

Акции американских компаний с небольшой капитализацией были подкреплены ожиданиями того, что президентство Трампа обеспечит снижение налогов и поддержку отечественных компаний, передает «Голос Америки».

В то же время инвесторы избавлялись от казначейских облигаций с длительными сроками погашения, полагая, что сопутствующее повышение тарифов приведет к росту дефицита и инфляции.

На фоне роста доллара цены на сырье – от нефти и газа до металлов и зерна – понизились.

Нефть подешевела более чем на 1%. Инвесторы считают, что президентство Трампа будет способствовать укреплению доллара, так как процентные ставки могут остаться высокими для борьбы с инфляцией, которая может возникнуть в результате введения новых тарифов. Мексика и Китай входят в число стран, которые больше всего пострадают от возможных тарифов. Стоимость мексиканского песо упала до самого низкого уровня за последние два года.

Укрепление доллара делает деноминированные в долларах сырьевые товары, такие как нефть, более дорогими для держателей других валют.

Упали цены на драгоценные металлы: на золото – почти до трехнедельного минимума, а на медь – более, чем на 2 %.

Цены на сырье начали падать в течение ночи, когда вероятность победы Трампа повысилась.

«Ожидается, что при таком сценарии (его победы на выборах) будут введены обещанные тарифы на импортные товары, в частности, против Китая, что может вызвать новую волну торговой напряженности и экономических потрясений», – считает глава отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансен.

Однако Трамп может возобновить санкции против Ирана и Венесуэлы, благодаря чему на рынок будет поступать меньше нефти, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. Иран экспортирует около 1,3 миллиона баррелей нефти в день.

Цены на газ в Европе также упали почти на 3% на фоне опасений по поводу поставок газа и позиции Трампа по ближневосточному конфликту и войне России в Украине.

Китайские промышленные металлы и сталелитейная промышленность могут столкнуться с неблагоприятными факторами, поскольку Трамп пообещал ввести 60-процентные тарифы на китайские товары, чтобы стимулировать американское производство.

Высказываются опасения, что Китай может принять ответные меры и что это может привести к сокращению экспорта основных сельскохозяйственных культур в США и к снижению цен.

Акции европейских компаний, работающих в сфере чистой энергетики, также упали, поскольку Трамп обещал в первый же день своего пребывания на посту президента отменить проекты по строительству морских ветряных электростанций.

Тем временем курс биткоина повысился на 8,6% и достиг рекордной отметки $75 389. В последний раз он поднимался примерно на 7,5 %, достигнув отметки $74 361. Напомним, что Трамп считается более активным сторонником криптовалют, чем Камала Харрис.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский