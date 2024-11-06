Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на выборах 1 6.11.2024, 23:01

Джордж Буш-младший

Бывший президент США хранил молчание по поводу выборов и не поддерживал ни одного из кандидатов.

Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал свое первое заявление по поводу президентской кампании 2024 года — он поздравил Дональда Трампа с победой, сообщает CNN.

«Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — сказал Буш.

Буш-младший поблагодарил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за их службу. Он подчеркнул, что явка на выборах «свидетельствует о здоровье нашей республики и силе наших демократических институтов».

Также бывший президент выразил солидарность сотрудникам избирательных комиссий, работникам избирательных участков и волонтерам, которые следили за проведением свободных и справедливых выборов.

«Мы присоединяемся к нашим согражданам и молимся за успех наших новых лидеров на всех уровнях власти», — сказал Буш-младший.

Буш-младший хранил молчание по поводу выборов 2024 года и не поддержал ни одного из кандидатов. Дочь Буша Барбара призывала голосовать за Харрис в штате Пенсильвания, отмечает CNN.

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