Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на выборах

Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на выборах1
- 6.11.2024, 23:01
Бывший президент США хранил молчание по поводу выборов и не поддерживал ни одного из кандидатов.
Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал свое первое заявление по поводу президентской кампании 2024 года — он поздравил Дональда Трампа с победой, сообщает CNN.
«Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — сказал Буш.
Буш-младший поблагодарил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за их службу. Он подчеркнул, что явка на выборах «свидетельствует о здоровье нашей республики и силе наших демократических институтов».
Также бывший президент выразил солидарность сотрудникам избирательных комиссий, работникам избирательных участков и волонтерам, которые следили за проведением свободных и справедливых выборов.
«Мы присоединяемся к нашим согражданам и молимся за успех наших новых лидеров на всех уровнях власти», — сказал Буш-младший.
Буш-младший хранил молчание по поводу выборов 2024 года и не поддержал ни одного из кандидатов. Дочь Буша Барбара призывала голосовать за Харрис в штате Пенсильвания, отмечает CNN.