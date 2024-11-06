закрыть
6 ноября 2024, среда, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на выборах

1
  • 6.11.2024, 23:01
Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на выборах
Джордж Буш-младший

Бывший президент США хранил молчание по поводу выборов и не поддерживал ни одного из кандидатов.

Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал свое первое заявление по поводу президентской кампании 2024 года — он поздравил Дональда Трампа с победой, сообщает CNN.

«Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — сказал Буш.

Буш-младший поблагодарил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за их службу. Он подчеркнул, что явка на выборах «свидетельствует о здоровье нашей республики и силе наших демократических институтов».

Также бывший президент выразил солидарность сотрудникам избирательных комиссий, работникам избирательных участков и волонтерам, которые следили за проведением свободных и справедливых выборов.

«Мы присоединяемся к нашим согражданам и молимся за успех наших новых лидеров на всех уровнях власти», — сказал Буш-младший.

Буш-младший хранил молчание по поводу выборов 2024 года и не поддержал ни одного из кандидатов. Дочь Буша Барбара призывала голосовать за Харрис в штате Пенсильвания, отмечает CNN.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский