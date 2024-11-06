закрыть
7 ноября 2024, четверг, 0:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера

1
  • 6.11.2024, 23:29
  • 2,016
Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера

На них можно увидеть похожие на медуз красочные пятна.

Космический аппарат Juno завершил свой 66-й пролет мимо Юпитера и его спутников, и последние отправленные им на Землю фотографии, сделанные двухпиксельной камерой JunoCam, особенно впечатляют своей четкостью. На них можно увидеть похожие на медуз красочные пятна на поверхности планеты. Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера — Амальтее, пишет издание Newsweek.

Juno был запущен в 2011 году и спустя пять лет вышел на орбиту Юпитера, начав передавать изображения крупнейшей планеты солнечной системы и ее спутников. Миссия Juno завершится 15 сентября 2025 года. Как утверждает NASA, гравитация Юпитера в конце концов притянет космический аппарат, и он «погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский