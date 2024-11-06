Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера

Аппарат NASA передал на Землю самые четкие фотографии Юпитера1
- 6.11.2024, 23:29
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На них можно увидеть похожие на медуз красочные пятна.
Космический аппарат Juno завершил свой 66-й пролет мимо Юпитера и его спутников, и последние отправленные им на Землю фотографии, сделанные двухпиксельной камерой JunoCam, особенно впечатляют своей четкостью. На них можно увидеть похожие на медуз красочные пятна на поверхности планеты. Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера — Амальтее, пишет издание Newsweek.
Juno был запущен в 2011 году и спустя пять лет вышел на орбиту Юпитера, начав передавать изображения крупнейшей планеты солнечной системы и ее спутников. Миссия Juno завершится 15 сентября 2025 года. Как утверждает NASA, гравитация Юпитера в конце концов притянет космический аппарат, и он «погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта».