Politico назвало кандидатов в госсекретари США 1 7.11.2024, 17:31

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Трамп рассматривает на этот пост пять кандидатур.

Бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл, сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти, сенатор от Флориды Марко Рубио, экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майк Уолтц рассматриваются будущим президентом США (вступит в должность 20 января) Дональдом Трампом в качестве основных кандидатов на пост госсекретаря (главы американской дипломатии), пишет Politico в своем обзоре.

Издание напоминает, что у Трампа были холодные отношения с его первым госсекретарем Рексом Тиллерсоном, он медленно отстранял его от принятия политических решений в США, прежде чем «уволить его на глазах у всего мира». Вместе с тем приемник Тиллерсона Майк Помпео, стал одним из самых доверенных советников Трампа и тем, кто, вероятно, сможет найти работу в новой администрации. В настоящее время, отмечает Politico, Трамп рассматривает несколько кандидатур на пост главы дипломатии, среди них:

Ричард Гренелл — активный сторонник MAGA (Make America Great Again — политический лозунг, популяризированный Трампом), он также занимал пост исполняющего обязанности директора национальной разведки. Он закрепился в окружении Трампа как один из самых влиятельных советников по вопросам внешней политики — Трамп называет его «мой посланник». Многие эксперты, сообщает Politico, считают его главным претендентом на пост госсекретаря или советника по национальной безопасности. Сейчас он работает старшим советником в Protecting America Initiative — некоммерческой организации, занимающейся борьбой с влиянием китайского правительства. После победы Трампа он обещал наступление мира: «Америка и мир спасены. Мы победили проснувшихся левых. Скоро наступит мир», — писал Гренелл на своей странице в социальной сети Х.;

Билл Хагерти — сенатор от штата Теннесси — один из республиканцев, обратившихся к движению MAGA после победы Трампа в 2016 году. Хагерти работал послом Трампа в Японии, а затем баллотировался в сенат в 2020 году. Хагерти использовал свое положение во влиятельном сенатском комитете по международным отношениям, чтобы закрепить за собой репутацию «ястреба» в отношении Китая;

Роберт О'Брайен — единственный из четырех советников Трампа по национальной безопасности, у которого не было громких размолвок с бывшим президентом. С 2018 по 2019 год О'Брайен занимал должность специального посланника Трампа по делам заложников. Издание отмечает, что О'Брайену будут рады в Брюсселе и Киеве — в Республиканской партии его считают большим сторонником НАТО и Украины;

Марко Рубио — бывший противник Трампа по президентской гонке с жесткими взглядами на многие вопросы внешней политики, особенно на Кубу и Иран. Сенатор от Флориды работал с демократами над законом, который усложняет выход США из НАТО. Он также пытался казаться сторонником Украины, не разделяя полностью позицию Трампа о том, что Киев должен вести переговоры с Москвой;

Майк Уолтц — ветеран армии США и бывший «зеленый берет». Он поддерживает помощь США Украине и стремится усилить надзор за финансированием Киевом военных действий за счет налогоплательщиков. Уолтц, представитель Флориды, в кругах республиканцев стал потенциальным претендентом на высший пост в сфере национальной безопасности во время второго срока Трампа.

«Выбор Трампа на пост госсекретаря будет пристально отслеживаться по всей Европе после многих лет его насмешек о дистанцировании США от НАТО и его стремления свернуть военную поддержку Украины. Это также послужит мерой того, насколько сильными остаются ястребы по отношению к России в Республиканской партии», — отмечают авторы Politico.

В то же время источники Axios сообщают, что основным кандидатом на пост госсекретаря является именно Ричард Гренелл. По их данным, Гренелл консультировал Трампа по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании и, скорее всего, сосредоточится на российско-украинской дипломатии. Кроме этого, отмечает Axios, республиканский контроль над Сенатом сводит на нет любые трудности, которые могли возникнуть у Гренелла при утверждении его кандидатуры.

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