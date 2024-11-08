«Это факел или НПЗ горит?» 1 8.11.2024, 8:46

6,118

иллюстративное фото

Беспилотники массированно атаковали Саратов и военный аэродром Энгельс.

В ночь на 8 ноября российский Саратов оказался под ударами беспилотников, которые атаковали НПЗ.

Также не исключено, что целью дронов мог стать не только местный нефтезавод, но и военный аэродром Энгельс.

Информация о возможной атаке беспилотников появилась в местных пабликах еще ночью, передает «Диалог.UA».

Сигналы воздушной тревоги начал звучать на окраине Саратова около 23:00 еще 7 ноября. Многие жители города вначале вообще не могли понять, что это за странные звуки звучат в Саратове.

Однако позже в Сети стали появляться кадры ночных боев с беспилотниками, а жители Саратова слышали автоматную очередь и «хлопки».

Одна из местных жительниц выложила кадры горящего «факела». Сама автор видео сильно сомневается, что это факел. Огонь был замечен в районе местного НПЗ.

Позже губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки дронов на город. С его слов все беспилотники были сбиты, а обломки упали в промышленной зоне Заводского района.

Местные жители пишут о том, что в Заводской район выехало много машин с проблесковыми маячками.

Много «хлопков» этой ночью слышали и жители Энгельса, а кто-то даже начитал от пяти до 10 «хлопков» в течение 10 минут. В городе также работала сирена.

Не исключено, что дроны атаковали военный аэродром, с которого вражеская авиация наносит ракетные удары по территории Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com