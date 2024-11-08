«Это факел или НПЗ горит?»1
- 8.11.2024, 8:46
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Беспилотники массированно атаковали Саратов и военный аэродром Энгельс.
В ночь на 8 ноября российский Саратов оказался под ударами беспилотников, которые атаковали НПЗ.
Также не исключено, что целью дронов мог стать не только местный нефтезавод, но и военный аэродром Энгельс.
Информация о возможной атаке беспилотников появилась в местных пабликах еще ночью, передает «Диалог.UA».
Сигналы воздушной тревоги начал звучать на окраине Саратова около 23:00 еще 7 ноября. Многие жители города вначале вообще не могли понять, что это за странные звуки звучат в Саратове.
Однако позже в Сети стали появляться кадры ночных боев с беспилотниками, а жители Саратова слышали автоматную очередь и «хлопки».
Одна из местных жительниц выложила кадры горящего «факела». Сама автор видео сильно сомневается, что это факел. Огонь был замечен в районе местного НПЗ.
Позже губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки дронов на город. С его слов все беспилотники были сбиты, а обломки упали в промышленной зоне Заводского района.
Местные жители пишут о том, что в Заводской район выехало много машин с проблесковыми маячками.
Много «хлопков» этой ночью слышали и жители Энгельса, а кто-то даже начитал от пяти до 10 «хлопков» в течение 10 минут. В городе также работала сирена.
Не исключено, что дроны атаковали военный аэродром, с которого вражеская авиация наносит ракетные удары по территории Украины.