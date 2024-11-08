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«Это факел или НПЗ горит?»

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  • 8.11.2024, 8:46
  • 6,118
«Это факел или НПЗ горит?»
иллюстративное фото

Беспилотники массированно атаковали Саратов и военный аэродром Энгельс.

В ночь на 8 ноября российский Саратов оказался под ударами беспилотников, которые атаковали НПЗ.

Также не исключено, что целью дронов мог стать не только местный нефтезавод, но и военный аэродром Энгельс.

Информация о возможной атаке беспилотников появилась в местных пабликах еще ночью, передает «Диалог.UA».

Сигналы воздушной тревоги начал звучать на окраине Саратова около 23:00 еще 7 ноября. Многие жители города вначале вообще не могли понять, что это за странные звуки звучат в Саратове.

Однако позже в Сети стали появляться кадры ночных боев с беспилотниками, а жители Саратова слышали автоматную очередь и «хлопки».

Одна из местных жительниц выложила кадры горящего «факела». Сама автор видео сильно сомневается, что это факел. Огонь был замечен в районе местного НПЗ.

Позже губернатор Саратовской области подтвердил факт атаки дронов на город. С его слов все беспилотники были сбиты, а обломки упали в промышленной зоне Заводского района.

Местные жители пишут о том, что в Заводской район выехало много машин с проблесковыми маячками.

Много «хлопков» этой ночью слышали и жители Энгельса, а кто-то даже начитал от пяти до 10 «хлопков» в течение 10 минут. В городе также работала сирена.

Не исключено, что дроны атаковали военный аэродром, с которого вражеская авиация наносит ракетные удары по территории Украины.

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