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Россияне понесли огромные потери в районе Белогоровки

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  • 8.11.2024, 10:36
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Россияне понесли огромные потери в районе Белогоровки

Z-военкоры негодуют и уже нашли виноватых.

Недавнее наступление армии Путина в районе Северска привело к большим потерям со стороны ВС РФ.

Z-военкоры уже винят в этом командование Минобороны РФ, которое допустило большие потери в ходе наступления в районе Белогоровки.

Российские военкоры уверяют, что командир 123-й мотобригады отдал приказ 1-му, 2-му и 3-му мотобатальонам, а также 4-му танковому батальону провести фронтальную атаку на позиции ВСУ в районе Белогоровки.

Аналитики из ISW дали характеристику тем событиям.

Наступление было совершено еще 2 ноября, когда противник без адекватной огневой поддержки пошел вперед на позиции украинских сил.

Z-военкоры подчеркнули, что само наступление было не только безуспешным, но и привело к большим потерям как в личном составе, так и военной технике.

Российские военкоры снова повторили свою критику касательно того, что для командования главное - создать «красивые отчеты» для МО РФ, прилагая к ним неверные карты с «достижениями» на поле боя.

Полевые командиры отправляют ложные отчеты в МО РФ, чтобы обеспечить себе повышение по службе за счет жизней военнослужащих РФ.

Белогоровка давно является больной темой для российского ультранационалистического сообщества. С мая 2022 года армия Путина пытается взять населенный пункт и постоянно несет на этом участке фронта большие потери.

Российское военное командование, в частности, предприняло катастрофическую попытку форсирования реки, чтобы взять Белогоровку в мае 2022 года, которая провалилась, что привело к значительным потерям российской бронетехники.

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