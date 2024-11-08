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СМИ: Маск участвовал в первом разговоре Трампа с Зеленским после победы на выборах

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  • 8.11.2024, 20:28
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СМИ: Маск участвовал в первом разговоре Трампа с Зеленским после победы на выборах

Подробности.

Во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии был также Илон Маск, а Зеленский «несколько успокоился» тем, что услышал от будущего президента США, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, новые детали разговора подчеркивают, как сильно Маск может повлиять на второй президентский срок Трампа, а также создают неопределенность относительно того, каким образом Трамп будет подходить к вопросу поддержки Украины.

7 ноября The Guardian сообщило, что вклад Илона Маска в победу Дональда Трампа в выборах президента США был серьезным и принесет пользу самому богатому человеку в мире.

По данным издания, Трамп признал Маска в своей победной речи, и подчеркнул, что к нему будут хорошо относиться в администрации президента США.

«Вероятно, Маск также будет играть определенную роль в администрации Трампа. В сентябре Трамп заявил, что сформирует правительственную комиссию по эффективности, которую возглавит Маск. Полноценная государственная работа потребует от Маска доверительного управления своими компаниями, но неполная государственная должность по эффективности не потребует таких действий», — пишет автор статьи.

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