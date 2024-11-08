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Назван самый продаваемый смартфон в мире

  • 8.11.2024, 20:51
  • 3,464
Назван самый продаваемый смартфон в мире

В Беларуси он стоит от Br2600.

В III квартале 2024 года iPhone 15 от Apple занял первое место среди самых продаваемых смартфонов в мире, согласно данным компании Counterpoint Research. На второй и третьей строчках топа расположились iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Samsung по-прежнему удерживает лидерство по количеству моделей в глобальном списке: у корейского бренда пять позиций, тогда как у Apple – четыре, а у Xiaomi – одна. Эта картина остается неизменной с 2023 года, что свидетельствует о стабильных предпочтениях пользователей.

Хотя доля Apple в топ-10 немного снизилась, Samsung удалось увеличить свое присутствие. Это позволило сохранить общий рыночный вклад всех 10 моделей на уровне около 19%.

Интересно, что растущее предпочтение потребителей к премиум-смартфонам постепенно сокращает разрыв между базовыми гаджетами iPhone и их версиями Pro. В III квартале впервые половина всех продаж iPhone пришлась на модели Pro, что помогает Apple увеличивать реализацию более дорогих устройств.

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