Минюст США обвинил иранского агента в подготовке убийства Трампа 1 8.11.2024, 21:26

Дональд Трамп

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В США троих мужчин подозревают в вероятном сговоре в подготовке убийства будущего президента США Дональда Трампа и американского журналиста иранского происхождения. Об этом сообщил Минюст США в пятницу, 8 ноября.

Как утверждают в американском ведомстве, иранский агент — 51-летний Фархад Шакери нанял нескольких сообщников в Нью-Йорке. В деле, в частности, фигурируют Шакери, который сейчас находится на свободе и 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоудголт — американцы, которых взяли под стражу накануне.

Как сообщает агентство AP, американские агенты ФБР узнали о заговоре с целью убийства Трампа во время интервью с Шакери. Он гражданин Афганистана, которого официальные лица называли агентом иранского правительства. Шакери был депортирован из США после заключения по обвинению в ограблении.

Мужчина рассказал следователям, что в сентябре 2023 года неизвестный в иранской военизированной организации Революционная гвардия поручил ему в течение семи дней разработать план слежки и убийства Трампа.

8 ноября также были арестованы двое других мужчин, которые, по данным властей США, были завербованы для участия в других убийствах, в том числе известного американского журналиста иранского происхождения.

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