Стоимость биткоина обновила исторический максимум
- 8.11.2024, 23:14
Криптовалюта превысила отметку $77 тысяч.
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $77 тыс., следует из данных площадки Binance. По состоянию на 22:29 мск, биткойн находится на уровне $77,067.
По состоянию на 22:37 по Минску биткоин дорожает на 0,99%, до $76,955. Минимальная стоимость биткоина в ходе торгов составила $75,526.
Стоимость биткоина растет с момента объявления результатов американских президентских выборов, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. 7 ноября стоимость биткоина обновила рекордную отметку в $76 тыс. Утром 6 ноября (по Минску), перед объявлением результатов выборов, стоимость криптовалюты увеличилась на 9,46%.