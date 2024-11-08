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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

  • 8.11.2024, 23:14
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Криптовалюта превысила отметку $77 тысяч.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $77 тыс., следует из данных площадки Binance. По состоянию на 22:29 мск, биткойн находится на уровне $77,067.

По состоянию на 22:37 по Минску биткоин дорожает на 0,99%, до $76,955. Минимальная стоимость биткоина в ходе торгов составила $75,526.

Стоимость биткоина растет с момента объявления результатов американских президентских выборов, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. 7 ноября стоимость биткоина обновила рекордную отметку в $76 тыс. Утром 6 ноября (по Минску), перед объявлением результатов выборов, стоимость криптовалюты увеличилась на 9,46%.

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