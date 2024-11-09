Минюст США: Иран готовил покушение на Трампа 9.11.2024, 9:11

План должен был разработать 51-летний агент КСИР.

США обвиняет гражданина Ирана в сговоре с целью убийства Дональда Трампа и других лиц. По данным расследования, он получил задание готовить покушение на Трампа, а также нанял двух человек для убийства журналиста-критика иранского режима.

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Как заявляет Минюст США, план убийства должен был разработать 51-летний Фархад Шахери — проживающий в Иране агент КСИР (Корпус стражей иранской революции). Он иммигрировал в США в детстве и был депортирован примерно в 2008 году после того, как отбыл 14 лет в тюрьме за ограбление.

«В частности, Шакери заявил правоохранительным органам, что 7 октября 2024 года ему поручили предоставить план убийства избранного президента Дональда Трампа. Во время интервью Шакери заявил, что не собирался предлагать план убийства Трампа в установленные КСИР сроки. Он также заявил, что ему было поручено следить за двумя американскими гражданами еврейского происхождения, проживающими в Нью-Йорке, и что должностное лицо КСИР предложило ему 500 000 долларов за убийство любой из жертв. Ему также было поручено преследовать израильских туристов в Шри-Ланке», — говорится в сообшении Минюста США.

Обвинения были также предъявлены двум предполагаемым сообщникам Шахери, которых тот нанял для покушения на журналиста, гражданина США иранского происхождения, который критиковал иранский режим. 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоадхолт были арестованы в США.

Шакери, Ривере и Лоадхолтут предъявили обвинения в заказном убийстве, сговоре с целью совершения заказного убийства, сговоре с целью отмывания денег. Шакери также обвиняется в предоставлении материальной помощи иностранной террористической организации, сговоре с целью нарушения санкций против Ирана.

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