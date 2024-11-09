В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции: погибли 24 человека 2 9.11.2024, 11:47

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Более 40 пострадали.

В субботу, 9 ноября, в Пакистане раздался взрыв на одной из железнодорожных станций. Он произошел на перроне станции Кветта в провинции Белуджистан, где около сотни человек ждали прибытия поезда: полиция предполагает, что речь идет о теракте, устроенном террористом-смертником.

Уже известно о гибели не менее 24 человек, более 40 получили ранения. Подробности сообщает Нindustan Times.

В Пакистане прогремел взрыв на железнодорожной станции: погибли 24 человека, более 40 пострадали. Видео

Издание отмечает, что по меньшей мере 24 человека погибли, еще более 40 получили ранения в результате взрыва на железнодорожной станции Кветта в пакистанском Белуджистане в субботу. Они ждали отправления поезда в Пешавар.

Точные причины взрыва пока неизвестны, местная полиция проводит расследование. Одной из основных версий, по словам старшего суперинтенданта отдела полиции Кветты Мохаммада Балоха, является теракт, совершенный террористом-смертником. На станции работают взрывотехники, которые пытаются установить причину трагедии.

Спикер провинции Белуджистан Шахид Ринд подчеркнул, что количество погибших может быть не окончательным, ведь часть раненых госпитализированы в критическом состоянии. В местных больницах введено «чрезвычайное положение».

Белуджистан является самой большой и одновременно беднейшей провинцией Пакистана. На территории провинции действует военизированная сепаратистская организация «Армия освобождения Белуджистана», члены которой обвиняют Пакистан и Китай в империализме и неоколониализме.

Первой атакой, совершенной АВБ, считается взрыв на рынке Джинна в Кветте 22 июля 2000 года, в результате которого семь человек погибли, 25 получили ранения.

С тех пор члены организации регулярно совершают теракты в Пакистане. В последнее время они нацелились на энергетические проекты с иностранным финансированием, в первую очередь из Китая, под предлогом, что инвесторы «эксплуатируют» регион и отбирают доходы у местных жителей.

Также эта организация часто берет на себя ответственность за смертоносные нападения на силовиков или пакистанцев из других провинций, в частности, пенджабцев. Одно из самых кровавых нападений произошло 25 августа 2024 года, когда боевики объявили об «операции Хероф»: в результате ряда скоординированных атак погибли 74 человека, в том числе 14 солдат армии Пакистана.

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