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Британская разведка: У России рекордные потери

  • 9.11.2024, 16:16
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Британская разведка: У России рекордные потери

Шокирующие цифры.

По данным министр обороны Великобритании Джона Гили, в октябре 2024 года потери российских войск в живой силе на поле боя в Украине достигли нового максимума.

«Последние данные британской военной разведки показывают, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в октябре достигли нового максимума, составив 1354 человека в сутки», — сказал он в интервью The Telegraph.

Это уже второй месяц подряд, когда войска РФ понесут высокие среднесуточные потери. Отмечается, что октябрь этого года стал для российских захватчиков самым большим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны – 41 980 человек.

По данным военной разведки Великобритании, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2024 года и составил 39 110 человек в месяц. Всего же, по оценке Британии, с 24 февраля 2024 года ориентировочные потери россиян в живой силе составляют более 696 тысяч.

На сегодняшний день Россия тратит 40% своего бюджета на оборону, что не выгодно для страны. Многие аналитики считают, что Путину будет сложно поддерживать такой уровень расходов после 2025 года.

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