Эксперт: Китай издевается над Россией с помощью своей марионетки 1 1.12.2024, 8:55

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Москве оказывают странную «помощь».

Военный эксперт Олег Жданов сообщил о странном способе Китая оказывать военную помощь РФ через КНДР. У Китая есть много вооружения советского образца, боеприпасы к которому имеются у России, но передают РФ не это, а северокорейское оружие, считает Олег Жданов.

То, чем «делится» с Россией КНДР, может оказаться «одноразовым», поскольку боеприпасов таких калибров у РФ нет, а наладить поставки будет непросто.

Военный эксперт высмеял странную помощь от Северной Кореи для России: «Есть один очень интересный момент. Пхеньян «тролит» Российскую Федерацию. Через Китай они могут поставлять советского образца вооружение, советских калибров вооружение, чего у Китая просто немерено. На некоторые виды вооружения у Китая даже есть лицензия на право производства, но Пхеньян… Не без участия Китая, потому что это его «марионетка», его «игрушка», которой Китай дестабилизирует ситуацию в Восточной Азии. Так вот, Пхеньян передает РФ те системы, которых нет на вооружении в Российской армии, к которым не производятся ни запчасти, ни боеприпасы».

«САУ 170 мм. В Советском Союзе такого калибра не было, поэтому без снарядов из Пхеньяна эти САУ бесполезны. Их около 50 штук передали. По темпам уничтожения - это 3 дня боевой работы наших дронов, чтобы уничтожить эти САУ, а вот подвоз боеприпасов к ним из Северной Кореи - это будет огромная проблема», - дополнил вышесказанное Олег Жданов.

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