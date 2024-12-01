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Вся угольная промышленность РФ оказалась на грани банкротства

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 1.12.2024, 10:03
  • 2,382
Вся угольная промышленность РФ оказалась на грани банкротства

Поступления в бюджет резко просели.

Крупнейшие регионы добычи угля в РФ столкнулись с резким сокращением налоговых сборов с бизнеса из-за проблем угольных компаний, которые терпят убытки, теряют экспорт и вынуждены сокращать производство.

Главный угольный регион — Кемеровская область, на долю которой приходится 60% добычи каменного угля и около 80% — коксующегося, — зафиксировала обвал поступлений налога на прибыль в 2,5 раза (на 59%).

Кроме того, доходы просели у Бурятии и Еврейской автономной области.

Совокупные поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов, к 20 ноября просели на 7%, или 357 млрд рублей. 

Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился.

Платить налоги в местные бюджеты угольщикам де-факто нечем.

По данным Росстата, каждая вторая угольная компания в РФ стала убыточной, а сальдированный финансовый результат всей отрасли стал отрицательным: за январь–сентябрь угольщики сработали в минус на 91,3 млрд рублей, хотя год назад получили более 350 млрд рублей прибыли за тот же период.

Ключевой проблемой для отрасли стали западные санкции.

В отличие от нефти и газа, которые Евросоюз продолжает закупать, пусть и в небольших объёмах, уголь попал под тотальное эмбарго, а страны Азии, покупавшие российский уголь в прошлом году, резко снизили спрос.

Совокупный угольный экспорт из РФ в январе–июле просел на 11,4%, до 112,6 млн тонн.

А поскольку угольщики экспортировали примерно половину добычи, удар для них оказался чувствительным.

Кроме того, сказалось падение цен на уголь, блокировка платежей и недоступностью импортного оборудования. 

Как итог, добыча угля в РФ начала снижаться: по итогам сентября спад составил 4,9% по каменному углю и 4,7% — по бурому.

АЦ ТЭК (государственный аналитический центр при министерстве энергетики) в конце октября предупредил, что вся угольная промышленность находится на грани банкротства.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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