Четвертый день протестов в Грузии: митингующие переместились к Тбилисскому университету 3 1.12.2024, 13:22

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Протестующие жгут костры на улицах.

Сейчас в Грузии, несмотря на силовые попытки разгона, продолжаются протесты против срыва евроинтеграции. Акции сопротивления продолжаются четвертый день.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» и «Первый канал Грузии».

По состоянию на утро 1 декабря в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются масштабные митинги против правящей партии «Грузинская мечта». Акции были спровоцированы заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

В грузинской столице митингующие продолжают акцию протеста на проспекте Чавчавадзе. Несмотря на попытки силового разгона, многие грузины осталась на ночь на улицах. Протестующие в Тбилиси жгут костры, чтобы согреться.

Митингующие сегодня утром собрались у здания Тбилисского государственного университета. До этого протестующие стояли перед Филармонией, куда они переместились с проспекта Руставели.

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