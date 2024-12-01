закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Четвертый день протестов в Грузии: митингующие переместились к Тбилисскому университету

3
  • 1.12.2024, 13:22
  • 1,644
Четвертый день протестов в Грузии: митингующие переместились к Тбилисскому университету

Протестующие жгут костры на улицах.

Сейчас в Грузии, несмотря на силовые попытки разгона, продолжаются протесты против срыва евроинтеграции. Акции сопротивления продолжаются четвертый день.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа» и «Первый канал Грузии».

По состоянию на утро 1 декабря в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются масштабные митинги против правящей партии «Грузинская мечта». Акции были спровоцированы заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

В грузинской столице митингующие продолжают акцию протеста на проспекте Чавчавадзе. Несмотря на попытки силового разгона, многие грузины осталась на ночь на улицах. Протестующие в Тбилиси жгут костры, чтобы согреться.

Митингующие сегодня утром собрались у здания Тбилисского государственного университета. До этого протестующие стояли перед Филармонией, куда они переместились с проспекта Руставели.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин