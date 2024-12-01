«Законопослушный» кот из Могилева покорил соцсети 1.12.2024, 23:12

иллюстративное фото

Всего за сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров.

Некоторые могут считать, что животные не подвержены человеческим законам, но порой они удивляют нас своей смекалкой. В TikTok стало популярным видео с «умным» котом, который переходит дорогу исключительно по пешеходному переходу.

Кота из Могилева запечатлела камера видеорегистратора. Его хозяин решил поделиться этим забавным моментом на своей странице в TikTok, и всего за сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров.

Интересно, что кот, дождавшись у пешеходного перехода, не начал движение, пока машина не остановилась, чтобы пропустить его.

«Я считаю, что данное видео нужно транслировать как поучительную рекламу», — написал один из комментаторов.

«У него просто последняя девятая жизнь», — пошутил другой.

Пользователи соцсети были впечатлены умом животного и выразили благодарность водителю, который не проигнорировал такого необычного пешехода.

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