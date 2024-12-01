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«Законопослушный» кот из Могилева покорил соцсети

  • 1.12.2024, 23:12
«Законопослушный» кот из Могилева покорил соцсети
иллюстративное фото

Всего за сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров.

Некоторые могут считать, что животные не подвержены человеческим законам, но порой они удивляют нас своей смекалкой. В TikTok стало популярным видео с «умным» котом, который переходит дорогу исключительно по пешеходному переходу.

Кота из Могилева запечатлела камера видеорегистратора. Его хозяин решил поделиться этим забавным моментом на своей странице в TikTok, и всего за сутки ролик набрал более 100 тысяч просмотров.

@bobr_1387

Учитесь салопеты ☝🏼

♬ оригинальный звук - Bobruisk city

Интересно, что кот, дождавшись у пешеходного перехода, не начал движение, пока машина не остановилась, чтобы пропустить его.

«Я считаю, что данное видео нужно транслировать как поучительную рекламу», — написал один из комментаторов.

«У него просто последняя девятая жизнь», — пошутил другой.

Пользователи соцсети были впечатлены умом животного и выразили благодарность водителю, который не проигнорировал такого необычного пешехода.

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