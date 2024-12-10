Ученые из NASA: Через пять лет на орбите Земли появится Солнце 2.0 1 10.12.2024, 12:50

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Оно будет искусственным.

В NASA одобрили новую спутниковую миссию под названием Landolt, в рамках которой на орбиту Земли будет запущена искусственная звезда, пишет SciTechDaily (перевод - «Фокус»).

Согласно плану космического агентства, искусственная звезда на орбите будет излучать свет с точно заданной яркостью, которая будет постоянной. Это поможет астрономам измерять яркость настоящих звезд. По словам ученых, это улучшит наше понимание звезд, включая далекие сверхновые, а также планет, которые вращаются вокруг них. Астрономы надеются, что это поможет разобраться и с темной энергией, которая отвечает за расширение Вселенной.

Стоимость миссии составит 19,5 миллионов долларов.

«Даже с помощью самых современных инструментов измерений истинной яркости звезд мы не можем получить точные данные. Миссия Landolt позволит улучшить наши измерения более чем в 10 раз», — говорит заместитель директора Института экзопланетных наук NASA (NExScI) Дэвид Чиарди.

Ожидается, что миссия будет запущена в 2029 году.

Также в NASA отмечают, что миссия была названа в честь астронома Арло Ландольта. Именно он составил широко используемые каталоги звездной яркости, которые были выпущены еще в 1973, 1982 и 1992 годах. Астроном скончался в 2022 году.

Идея миссии заключается в том, что на орбиту Земли будет запущен источник света с точной скоростью испускания фотонов.

Далее астрономы смогут сравнивать светимость искусственной звезды с настоящими, чтобы создавать новые каталоги звездной яркости.

Искусственная звезда будет находиться на орбите Земли на высоте 35 785 километров. Такая высота позволит аппарату выглядеть как звезда для телескопов на Земле. Такая орбита также позволит спутнику оставаться на месте, вращаясь с той же скоростью, что и Земли. Таким образом спутник будет постоянно оставаться над территорией США на протяжении основной миссии, которая продлится один год.

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