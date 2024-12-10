Сирийские повстанцы выдвинулись к российской базе Хмеймим
- 10.12.2024, 13:27
- 2,698
Появились фото колонны пикапов.
Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал фото колонны сирийских повстанцев. Он утверждает, что они выдвинулись к российской базе Хмеймим.
«Не шутка. Колона сирийских повстанцев, в задачу которых входит блокировка российской авиационной базы Хмеймим. Ни впускать, ни выпускать.
Я так понимаю, самое время заправлять Су-34/35 и сваливать. В противном случае авиапарк турецкой армии пополнится самыми «современными» российскими фронтовыми бомбардировщиками и многофункциональными истребителями», — пишет Коваленко.