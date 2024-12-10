Сирийские повстанцы выдвинулись к российской базе Хмеймим 10.12.2024, 13:27

2,698

Появились фото колонны пикапов.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал фото колонны сирийских повстанцев. Он утверждает, что они выдвинулись к российской базе Хмеймим.

«Не шутка. Колона сирийских повстанцев, в задачу которых входит блокировка российской авиационной базы Хмеймим. Ни впускать, ни выпускать.

Я так понимаю, самое время заправлять Су-34/35 и сваливать. В противном случае авиапарк турецкой армии пополнится самыми «современными» российскими фронтовыми бомбардировщиками и многофункциональными истребителями», — пишет Коваленко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com