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Сирийские повстанцы выдвинулись к российской базе Хмеймим

  • 10.12.2024, 13:27
  • 2,698
Сирийские повстанцы выдвинулись к российской базе Хмеймим

Появились фото колонны пикапов.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко опубликовал фото колонны сирийских повстанцев. Он утверждает, что они выдвинулись к российской базе Хмеймим.

«Не шутка. Колона сирийских повстанцев, в задачу которых входит блокировка российской авиационной базы Хмеймим. Ни впускать, ни выпускать.

Я так понимаю, самое время заправлять Су-34/35 и сваливать. В противном случае авиапарк турецкой армии пополнится самыми «современными» российскими фронтовыми бомбардировщиками и многофункциональными истребителями», — пишет Коваленко.

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