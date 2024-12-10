Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города2
- 10.12.2024, 19:03
- 4,102
Вместо них там появятся государственная полиция и силы безопасности.
Руководство вооруженных группировок, пришедших к власти в Сирии, приказало боевикам покинуть занятые им города, сообщает Al Hadath со ссылкой на источники, близкие к Департаменту военных операций (структуре, сформированной бывшей объединенной оппозицией).
На их место придет государственная полиция и силы безопасности.
Многие правительственные учреждения возобновили свою работу, отмечают Al Arabiya и Al Hadath.
Сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. В ночь на 8 декабря они вошли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада. Тот покинул страну на самолете. Как выяснилось позже, убежище ему предоставила Россия.