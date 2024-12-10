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Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города

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  • 10.12.2024, 19:03
  • 4,102
Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть города

Вместо них там появятся государственная полиция и силы безопасности.

Руководство вооруженных группировок, пришедших к власти в Сирии, приказало боевикам покинуть занятые им города, сообщает Al Hadath со ссылкой на источники, близкие к Департаменту военных операций (структуре, сформированной бывшей объединенной оппозицией).

На их место придет государственная полиция и силы безопасности.

Многие правительственные учреждения возобновили свою работу, отмечают Al Arabiya и Al Hadath.

Сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. В ночь на 8 декабря они вошли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада. Тот покинул страну на самолете. Как выяснилось позже, убежище ему предоставила Россия.

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