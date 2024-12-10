Новые власти Сирии пригрозили преследовать офицеров армии Асада 2 10.12.2024, 19:36

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Вместе с тем они объявили амнистию призывникам армии диктатора.

Руководство «Хайат Тахрир аш-Шам» пообещало преследовать «военных преступников» свергнутого режима Башара Асада, сообщает Financial Times.

FT отмечает, что именно подконтрольные Ахмеду аш-Шараа, известному также как Абу Мухаммед аль-Джулани, повстанцы фактически возглавили движение против Асада и менее чем за две недели захватили большую часть Сирии.

Как пишет FT, повстанцы грозят «привлечь к ответственности» в том числе офицеров армии и служб безопасности, которые, по их данным, причастны к пыткам, и намерены требовать выдачи «военных преступников» от стран, в которые они бежали.

В то же время, как отмечает газета, они уже объявили амнистию для призывников, служивших в армии Башара Асада. Причина в том, что сейчас повстанцы стремятся укрепить свой контроль над Сирией на фоне опасений, что смена режима в Дамаске может спровоцировать региональную нестабильность.

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