Асад исчезнет из инфополя РФ

Асад исчезнет из инфополя РФ3
- Игорь Соловей
- 10.12.2024, 20:14
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Так же было с Януковичем.
Хронология сдачи россиянами Сирии:
В 7.42 – по телевидению они «террористы».
В 8.00 – «боевики».
В 8.12 – уже «вооруженная оппозиция».
В 21.00 флаг «террористов, боевиков, вооруженной оппозиции" уже висит над консульством Сирии в Питере».
Еще 7 декабря глава МИД РФ Лавров уверял: «Наши войска, базирующиеся в городе Хмеймим, помогают сирийской армии ликвидировать наступление террористов».
А уже днем 8 декабря в заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорилось, что «Российская Федерация контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции».
Главные телеканалы также, что называется, «на ходу» получили соответствующие указания. В первых выпусках они еще сообщали о «террористах в Дамаске». Однако уже в последующих все уже тоже было согласно новой «методичке об оппозиции».
А лейтмотив телевизионных объяснений народу РФ, «что же, собственно, случилось в Сирии, которую мы так поддерживали», везде был один. И его сформулировал на «России 1» Киселев: «Мы свой долг в Сирии выполнили. То, что в ней происходит, для нас не безразлично, но главное для нас – безопасность самой России, то есть то, что сейчас происходит в зоне СВО».
На этом тему Сирии будут глушить на РосТВ. Снова она вынырнет (если вынырнет), когда Москва договорится (если договорится) с новой властью о сохранении своих баз в том же Хмеймиме и Тартусе, которые ей очень нужны.
А лично Асад, скорее всего, вообще исчезнет из информационного поля. Путин не собирается встречаться с ним.
Так же было и с Януковичем, Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым (экс-президенты Кыргызстана), которые также (по крайней мере публично) не встречались с Путиным. И это понятно: он в глазах россиян и мира должен выглядеть «победителем», а не ассоциироваться с теми, на кого он сделал ставку и кто в итоге проиграл.
Игорь Соловей, Telegram