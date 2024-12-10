Асад исчезнет из инфополя РФ 3 Игорь Соловей

10.12.2024, 20:14

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Так же было с Януковичем.

Хронология сдачи россиянами Сирии:

В 7.42 – по телевидению они «террористы».

В 8.00 – «боевики».

В 8.12 – уже «вооруженная оппозиция».

В 21.00 флаг «террористов, боевиков, вооруженной оппозиции" уже висит над консульством Сирии в Питере».

Еще 7 декабря глава МИД РФ Лавров уверял: «Наши войска, базирующиеся в городе Хмеймим, помогают сирийской армии ликвидировать наступление террористов».

А уже днем 8 декабря в заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорилось, что «Российская Федерация контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции».

Главные телеканалы также, что называется, «на ходу» получили соответствующие указания. В первых выпусках они еще сообщали о «террористах в Дамаске». Однако уже в последующих все уже тоже было согласно новой «методичке об оппозиции».

А лейтмотив телевизионных объяснений народу РФ, «что же, собственно, случилось в Сирии, которую мы так поддерживали», везде был один. И его сформулировал на «России 1» Киселев: «Мы свой долг в Сирии выполнили. То, что в ней происходит, для нас не безразлично, но главное для нас – безопасность самой России, то есть то, что сейчас происходит в зоне СВО».

На этом тему Сирии будут глушить на РосТВ. Снова она вынырнет (если вынырнет), когда Москва договорится (если договорится) с новой властью о сохранении своих баз в том же Хмеймиме и Тартусе, которые ей очень нужны.

А лично Асад, скорее всего, вообще исчезнет из информационного поля. Путин не собирается встречаться с ним.

Так же было и с Януковичем, Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым (экс-президенты Кыргызстана), которые также (по крайней мере публично) не встречались с Путиным. И это понятно: он в глазах россиян и мира должен выглядеть «победителем», а не ассоциироваться с теми, на кого он сделал ставку и кто в итоге проиграл.

Игорь Соловей, Telegram

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