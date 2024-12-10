закрыть
10 декабря 2024, вторник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Асад исчезнет из инфополя РФ

3
  • Игорь Соловей
  • 10.12.2024, 20:14
  • 1,836
Асад исчезнет из инфополя РФ

Так же было с Януковичем.

Хронология сдачи россиянами Сирии:

В 7.42 – по телевидению они «террористы».

В 8.00 – «боевики».

В 8.12 – уже «вооруженная оппозиция».

В 21.00 флаг «террористов, боевиков, вооруженной оппозиции" уже висит над консульством Сирии в Питере».

Еще 7 декабря глава МИД РФ Лавров уверял: «Наши войска, базирующиеся в городе Хмеймим, помогают сирийской армии ликвидировать наступление террористов».

А уже днем 8 декабря в заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорилось, что «Российская Федерация контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции».

Главные телеканалы также, что называется, «на ходу» получили соответствующие указания. В первых выпусках они еще сообщали о «террористах в Дамаске». Однако уже в последующих все уже тоже было согласно новой «методичке об оппозиции».

А лейтмотив телевизионных объяснений народу РФ, «что же, собственно, случилось в Сирии, которую мы так поддерживали», везде был один. И его сформулировал на «России 1» Киселев: «Мы свой долг в Сирии выполнили. То, что в ней происходит, для нас не безразлично, но главное для нас – безопасность самой России, то есть то, что сейчас происходит в зоне СВО».

На этом тему Сирии будут глушить на РосТВ. Снова она вынырнет (если вынырнет), когда Москва договорится (если договорится) с новой властью о сохранении своих баз в том же Хмеймиме и Тартусе, которые ей очень нужны.

А лично Асад, скорее всего, вообще исчезнет из информационного поля. Путин не собирается встречаться с ним.

Так же было и с Януковичем, Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым (экс-президенты Кыргызстана), которые также (по крайней мере публично) не встречались с Путиным. И это понятно: он в глазах россиян и мира должен выглядеть «победителем», а не ассоциироваться с теми, на кого он сделал ставку и кто в итоге проиграл.

Игорь Соловей, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников